Prefeitura e Caixa assinam convênio para revitalizar a Lagoa Itatiaia

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande asinou um convênio com a Caixa Econômica Federal, por meio de emendas parlamentares, que garantirá a revitalização da Lagoa Itatiaia e de 4 praças desportivas, no Aero Rancho, Jardim Centenário, Santa Felicidade e em Indubrasil.

Com R$ 834 mil do Ministério e mais R$ 100 mil de contrapartida de recursos próprios, será revitalizada a Lagoa Itaiaia, um dos cartões postais de Campo Grande. Em 15 anos, será a primeira grande intervenção nesta área que desde 1995 é de interesse ambiental.

Segundo o autor do projeto, arquiteto da Sisep Marcelo Silva, as intervenções previstas não trarão nenhum impacto ambiental.“Pelo contrário, a construção de três decks, preservará as matas ciliares porque não haverá mais pisoteio dos visitantes que poderão se aproximar da lagoa pela passarela da estrutura de madeira”, explica. Um dos deks foi planejado especialmente para os participantes das competições aquáticas dos jogos radicais urbanas.

Está previsto o calçamento com piso intertravado de 62 mil metros quadrados de trilhas que os visitantes utilizam para ter acesso à academia da 3ª idade e a pista de caminhada de 1.360 metros. Será instalada uma área de convivência, com playground, fontes interativas. Haverá construção de um palco para pequenos performances artísticas, aulas de educação ambiental, cercado por bancos rústicos feitos de eucalipto.

A estrutura para atividade física será ampliada com uma estação de ginástica. Serão construídas 12 mesas para jogos (dominó, xadrez, carta); a iluminação reforçada, um container será adaptado como banheiro e uma sala para administração.

Após a pandemia, voltarão a ser oferecidas oficinas gratuitas de Pilates e Grupo de Corrida pela equipe da Funesp, além das oficinas da Secretaria de Saúde nos equipamentos da academia da terceira idade.

A Parada Obrigatória, localizada às margens da BR-262, perto do Núcleo Industrial do Indubrasil, será repaginada com investimento de R$ 473.500,00, mais a contrapartida de recursos próprios.

Já o buracão do Aero Rancho, como foi batizado pela comunidade, será revitalizado. O projeto, orçado em R$ 473.500,00, prevê construção de alambrado, arquibancada e Iluminação do campo de futebol. Um container será adaptado como vestiário. Em torno do campo será feita uma pista de caminhada, está prevista uma instalação de um playground com piso de borracha, além de uma academia ao livre.

Também serão revitalizados com investimento de R$ 573 mil, os campos de futebol do Jardim Centenário e do Santa Felicidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também