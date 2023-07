Prefeitura empossa novos membros do Conselho de Assistência Social

Nesta segunda-feira (17), os 24 membros do Conselho Municipal de Assistência Social foram empossados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. A nova diretoria do CMAS assume o biênio de 2022-2024, com 12 membros representando entidades governamentais e 12 representantes da sociedade civil.

Durante a posse, a Prefeita Adriane Lopes falou sobre sua experiência de trabalho junto a Secretaria de Assistência Social do município e destacou a importância de manter a parceria com as entidades e a nova diretoria do CMAS para fortalecer a política de Assistência Social de Campo Grande.

“Caminhei muitos anos próxima da SAS e agora me coloco à disposição de vocês para atender a população sempre da melhor forma. Já temos vários trabalhos que são referência nacional e queremos avançar ainda mais”, pontuou.

Já o secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, agradeceu a parceria com os conselheiros que deixaram o cargo e relembrou o trabalho desenvolvido junto às diretorias passadas.

“Temos que trabalhar no sentido de agregar e para isso precisamos ouvir o próximo porque trabalhamos de forma democrática. Nosso gabinete está aberto a todos os órgãos e instituições que desejam fortalecer a política de assistência social do nosso município”, disse.

Representando a nova diretoria, a presidente do CMAS, Márcia Reis, assumiu pela primeira vez o cargo e falou sobre a expectativa do trabalho. “Vamos atender as demandas que surgem todo dia buscando efetivar essa política pública e atender melhor aos usuários da Assistência Social. Estou confiante e feliz pelo apoio recebido e sei que vamos continuar com as parcerias para decidirmos o que é melhor para a população que necessita desses serviços”, finalizou.

Cabe ressaltar que, o CMAS foi criado pela Lei n. 3.108 de 20 de dezembro de 1994 e é responsável pela coordenação da política de Assistência Social do município, acompanhando todo o processo de aplicação de recursos e execução das ações na área da assistência social.

O Conselho também tem a função de estabelecer diretrizes a serem observadas no Plano Municipal de Assistência Social, aprovar as políticas do setor e gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, fiscalizando a movimentação e aplicação de recursos.

