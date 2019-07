Prefeitura entrega asfalto esperado há 26 anos

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande concluiu as obras de pavimentação e drenagem de um trecho de 40 metros que atenderá 4 bairros por onde passa a linha de ônibus no Jardim Botafogo, Morenão, Roselândia e o Residencial Anápolis.

Devido a readequação exigida no projeto original demorou mais de 60 dias para ser aprovada pela Caixa Econômica Federal, porque nos 40 metros finais da Rua Pompeo Ferreira da Silva, o lençol freático é aflorado, onde basta perfurar 1,5 metro para a água literalmente brotar.

Ao todo são 247 famílias que esperaram 26 anos para a entrega do asfalto no Residencial Anápolis que existe desde os anos 90

O projeto

O projeto de pavimentação do Jardim Anápolis chegou a ser iniciado em 2012, mas o serviço foi interrompido no ano seguinte. A primeira empreiteira rescindiu o contrato e a gestão passada não providenciou uma nova licitação.

O prefeito Marquinhos Trad teve que fazer gestões junto ao Ministério das Cidades para renovar o convênio que venceria no último mês de abril. Sem esta providência a Prefeitura perderia os recursos, em torno de R$ 1,3 milhão, alocada em 2011 no orçamento da União, por uma emenda parlamentar do então deputado federal Luiz Henrique Mandetta.

Foram investidos R$ 1.332.560,82 na execução de 746 metros de drenagem e 2,2 quilômetros de asfalto. O projeto garantiu a pavimentação das ruas Paraúna (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); 13 de Novembro (entre Centro Oeste e Goiatuba); Canabras (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Mirai (entre Centro Oeste e Goiatuba); Mirai (entre Rivaldir Alberti e Divino Fonseca); Rodrigo Moura (entre Rivaldir Alberti e Fim de Rua); Iraque (entre Centro Oeste e Kilda Monteiro); Pompeu Ferreira (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Junes Salaminy; Kilda Monteiro; Francisco dos Anjos (entre Assaré e Rodrigo Moura) e Divino Fonseca (entre Assaré e Rodrigo Moura).

