Prefeitura entrega obra de R$ 1,1 mi em unidade de saúde no zé pereira

A prefeitura da capital entregou na sexta-feira (30), o novo prédio da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Jurandyr de Castro Coimbra, no bairro Zé Pereira. A construção da unidade teve início em 2012 e por diversas vezes foi paralisada, sendo destravada em definitivo no ano passado.

O investimento foi de aproximadamente R$1,5 milhão, sendo R$1,1 milhão da Prefeitura de Campo Grande e R$400 mil do Ministério da Saúde. A unidade conta com três equipes de ESF e atende cerca de 8 mil pessoas da região do bairro Zé Pereira, com atendimento médico, odontológico, de enfermagem, entre outros atendimentos e serviços de saúde.

Para o prefeito Marquinhos Trad a entrega do novo prédio simboliza o compromisso da gestão em dar melhores condições não só para os usuários, mas também para os trabalhadores. “Nós estamos simplesmente cumprindo com os compromissos que assumimos em nossa gestão. Estamos trabalhando com responsabilidade e focados em oferecer ao cidadão campo-grandense um serviço de qualidade”, disse.



Segundo o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho, a entrega da unidade representa um avanço no processo de fortalecimento da Atenção Primária e irá trazer inúmeros benefícios à população da região.



“Nosso objetivo é fortalecer a Atenção Primária garantindo o acesso da população ao serviço de saúde e assim iremos reduzir a demanda das nossas unidades de urgência e, consequentemente, a necessidade de uma internação hospitalar, por exemplo”, diz.

A solenidade de inauguração do novo prédio da USF Zé Pereira contou com a presença dos vereadores Eduardo Cury, Betinho, Ayrton Araujo, familiares do Dr. Jurandyr de Castro Coimbra, lideranças comunitárias, superintendentes, coordenadores, gerentes distritais e servidores da SESAU



