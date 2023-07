Prefeitura entrega revitalização da Praça do Coophafé em Campo Grande

A praça do bairro Coophafé ficou em festa nessa segunda-feira (10), com a entrega da nova revitalização da quadra poliesportiva. Na reforma, a iluminação ganhou "cara nova" com as lâmpadas de Led, além da reconstrução do pavimento da quadra e pintura e implantação de duas oficinas do Programa MovimentaCG, realizada pela Prefeitura de Campo Grande.

Na restauração, também foram retiradas as telas existentes que estavam todas condenadas e colocadas novas estruturas com revestimento de PVC. Também foram pintados os tubos de sustentação das telas com tinta à base de água para fazer o esmalte sintético. O recurso utilizado para revitalização foi de R$ 135.032,91.

A quadra foi toda pintada com as marcações para vôlei, basquete e futsal, além de serem colocados 4 postes com 4 luminárias de Led cada para propiciar a prática de esportes no período noturno. A ação é resultado por meio das Secretaria de Sisep (Infraestrutura e Serviços Públicos) e da Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

O evento de entrega aconteceu com a presença de vários moradores da região e autoridades. Durante a ação, crianças jogaram futebol, já para experimentar a sensação de jogar na quadra revitalizada. Alunas da oficina de dança participaram de uma aula inaugural, deixando a ação contemplada com graça e simpatia.

A Fundação Municipal de Esportes, através do Programa Movimenta Campo Grande, vai implantar duas oficinas, Funcional, iniciando a partir das 6h15 e Pilates a partir das 7h15. As aulas serão ministradas nas terças e quintas-feiras.

A região possui 14 mil moradores, dos bairros Coophafé e Santa Fé. A praça possui uma academia ao ar livre, uma pista de caminhada e área verde com bosque.

“Quando viemos pela primeira vez nessa quadra, ela tinha pavimento asfáltico. Tenho agora a grata satisfação de estar trazendo esse benefício para os moradores. Essa praça é visitada por muitas pessoas e agora poderão usufruir com mais segurança. Inaugurar essa quadra, significa crianças no período escolar de férias com espaço adequado, para estarem brincando e se desenvolvendo. O esporte é um meio de inclusão e dá apoio aos pais e professores no contra turno escolar”, falou a prefeita Adriane Lopes.

Um dos representantes do bairro, Celso Jesus Naia, aponta que a revitalização trouxe mais segurança para os usuários. “Nos moldes que ela estava, hoje está 100% melhor. Os usuários correm menos riscos de se machucarem, todos os dispositivos receberam revitalização adequada para garantir segurança. Foram vários anos de batalhas tentando mudar a cara dessa quadra e graças a essa administração, isso aconteceu. Nosso bairro tem muito a agradecer”, disse o representante comunitário.

O diretor presidente da Funesp, Odair Serrano, destacou o resultado da ação. “A Fundação sempre busca parceria com pastas que apoiam o incentivo ao esporte. Este trabalho vai beneficiar muito a comunidade. A quadra anterior não tinha condições nenhuma para uso. Agora estamos entregando um benefício para as crianças que sempre estão aqui. Os moradores ainda irão receber um dos programas esportivos que mais atende na capital, o Movimenta CG. Com certeza é uma grande comemoração para todos os moradores da região.”

Para o secretário de Infraestrutura, Domingos Sahib Neto, a entrega possibilita a socialização, além de benefícios à saúde. “Essa entrega possibilita a participação da sociedade à prática do esporte, juntamente com suas famílias e amigos. É de extrema relevância, sempre fui apaixonado pelo esporte. Estamos inaugurando muitas obras ligadas ao esporte, incluindo quadras com acessibilidade”, disse o secretário da Sisep.

Zeilma Santos, mora no bairro há 20 anos, sentiu a diferençada quadra apos a reforma. “Ficou ótima, agora as crianças podem jogar e brincar com mais segurança. Meu filho tem 18 anos, foi criado aqui nesta praça. Estamos muito felizes de ver essa praça de cara nova, um ar novo. Com certeza agora vamos voltar a usufrir desse espaço incrível”, disse a cuidadora.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também