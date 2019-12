Prefeitura entregou cartões com crédito imobiliário e CRFs neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a entrega de 100 cartões de crédito para a construção, ampliação e reforma de casas, na manhã deste sábado (14), na Praça do Rádio.

O diretor presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), Eneas Neto explica que além do crédito, o programa também vai oferecer assistência técnica para as famílias contempladas.

Os valores das linhas de crédito vão de R$ 10 mil para quem for reformar a R$ 30 mil para quem for construir. O financiamento faz parte do programa Credihabita, lançado em outubro, que terá um investimento total de R$ 2,5 milhões, próprios de arrecadação da agência.

Além de dispor de até R$ 2.500 regularização edilíciado imóvel para adquirir o Habite-se. "Algo emblemático, é uma questão de trazer soluções inteligentes, avançar em assitência técnica da habitação intesse social, qubra de um estigma", finalizou.

Além da entrega da linha de crédito, a Prefeitura de Campo Grande também entregou 74 Certidões de Regularização Fundiária (CRFs).

