Prefeitura fará processo seletivo para cuidadores em saúde mental atuarem na Capital

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta quarta-feira (28), o processo seletivo simplificado para contratação, por prazo determinado de cuidador em saúde mental para atender à Secretaria Municipal de Saúde.

São 96 vagas, com exigência de ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 180h mensais, em escala 12x36, com renda bruta de R$ 2 mil.



A Inscrição online gratuita deve ser realizada no período de 28 às 17h do dia 30 de maio de 2025, pelo endereço eletrônico https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.



Das vagas oferecidas neste processo seletivo simplificado, 5% será reservada ao Cotista Indígena, 10% será reservada ao Cotista Negro e 5% será reservada ao Cotista PcD.



