Prefeitura faz plano de contingenciamento e corta despesas da Capital

As Secretarias Municipais de Finança e Gestão assinaram publicação no Diário Oficial Extra do dia 10 de outubro, com o Plano de Contigencionamento de despesas da administração pública de Campo Grande.

Conforme a publicação, as secretárias Márcia Helena e Evelyse Ferreira consideram “o reflexo da grave crise econômica atravessada pelo país, com consequências diretas na gestão pública municipal”.

O texto informa que medida deve preservar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores. “Estudos técnicos da Confederação Nacional dos Municípios, divulgados em 06 de julho de 2023, demonstram que, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o primeiro decêndio de julho de 2023, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou queda de 32,36% em termos nominais (valores considerando os efeitos da inflação) e que, quando o valor do repasse é deflacionado (desconsiderando a inflação do período), a redução chega a 34,49% ao levar em consideração o mesmo período do ano anterior”.

Sendo assim, entre as medidas adotadas pelo Município estão a suspensão de celebração de novos contratos para prestação de serviço de consultoria técnica; suspensão de realização de despesas com cursos, capacitações, treinamentos, participação em eventos e demais gastos similares; ficam suspensos também a celebração de novos contratos de locação de imóveis, devendo os órgãos e entidades ocuparem preferencialmente as estruturas próprias do município; Fica temporariamente suspensa a concessão de diárias e passagens exceto aquelas destinadas ao Chefe do Executivo ou aquelas precedidas de autorização do mesmo.

A Prefeitura e os órgãos municipais deverão ainda racionalizar a aquisição e liberação de materiais de consumo e itens de almoxarifado, tendo como meta o limite máximo de 70% (setenta por cento) dos valores realizados no primeiro semestre de 2023.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também