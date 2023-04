Prefeitura inaugura 'Loja da Habitação' no Shopping Norte Sul

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta terça-feira (19), às 18h30, o lançamento oficial da Loja da Habitação, um espaço exclusivamente reservado dentro do Shopping Norte Sul Plaza para atendimento ao público da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários).

Na Loja da Habitação serão oferecidos os principais serviços da Agência, tais como realização de cadastro, atualização de informações, renegociação de dívidas, cadastro do perfil socioeconômico para o programa de Locação Social e a inscrição dos interessados em receber o subsídio do programa Sonho de Morar para o financiamento do primeiro imóvel.

“Com a Loja da Habitação, nós descentralizamos os serviços oferecidos pela Amhasf, oportunizando às pessoas o atendimento, inclusive em horário diferenciado, e desburocratizando o processo para que tenham o sonho da casa própria mais próximo”, destacou da Chefe do Executivo, Adriane Lopes.

A loja ficará à disposição durante todo o 8º Feirão Habita Campo Grande - Capital das Oportunidades, realizado de 22 a 27 de abril e seguirá com o atendimento ao público seguirá até 17 de maio, das 10 às 22 horas.

O Feirão Habita Campo Grande

Capital das Oportunidades é uma excelente oportunidade para as famílias realizarem o sonho de ter a casa própria. Com a concessão de subsídios e condições facilitadas de pagamento, o evento oferece uma ótima alternativa para quem busca a realização deste objetivo de vida. Assim, a Prefeitura promove a inclusão social, ajudando as famílias a superar barreiras financeiras e burocráticas, a fim de promover o acesso à habitação digna e adequada.

Serviço

17 de abril a 17 de maio de 2023

Das 10 às 22 horas

Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jardim Joquei Club, Campo Grande/MS.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o teleatendimento da Amhasf: (67) 3314-3900.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também