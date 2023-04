Prefeitura inaugura o IMOL da Casa da Mulher Brasileira

wip

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (31) a sala do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) na Casa da Mulher Brasileira, facilitando o atendimento às vítimas que procuravam assistência ao diminuir para somente alguns passos um trajeto que antes levava 9 km.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou a importância do Imol dentro da Casa da Mulher para garantir a segurança e o conforto das vítimas após elas denunciarem seus agressores.

“Muitas mulheres desistem de dar continuidade nas tratativas quando eram enviadas ao Imol, que fica cerca de 9 km da instituição. Muitas vezes, no caminho alguém mesmo na carona as convenciam a desistir de denunciar seu agressor. Com o Instituto aqui dentro da Casa da Mulher, vamos reduzir esses desconfortos as vítimas”, explicou a prefeita.

A subsecretária de políticas para mulheres (Semu), Carla Stefanini, explicou que agora será mais fácil a criação de inquérito policiais. “A sala vai além da facilidade do acesso ao exame, mas sim das condições para fortalecer a construção do inquérito policial e da consequente ação penal”, comentou.

Além de Adriane e Stefanini, a cerimônia contou com a presença da Ministra da Mulher, Cida Gonçalves, que apontou que a inauguração serve como ajuda “decisiva na coleta de provas que serão necessárias ao processo judicial e condenação do agressor”.

A ministra aproveitou a oportunidade para convocar toda a população da Capital para a Marcha Nacional contra a Misoginia e Feminicídio. “Convoco todas as pessoas para uma marcha do respeito à mulher em todo o País partindo de Mato Grosso do Sul. Não queremos mais ser caladas, nem mortas, nem invisibilizadas”, disse Cida.

O pedido foi reforçado por Adriane, que destacou que a ministra pode contar com o apoio da prefeitura da Capital. “Pode contar com todos nós em sua marcha, Ministra, estamos preparadas para estar à frente do seu Pelotão. Estamos prontas para esse combate”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também