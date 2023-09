Inaugurado hoje, Parktec é aposta tecnológica da Capital

A Prefeitura inaugurou nesta sexta-feira (15) o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, conhecido como Parktec CG, o primeiro do tipo na Capital.

Secretário Jaime Verruck participou de inauguração agora há pouco - Foto: Brenda Leitte

Jaime Verruck, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), esteve presente representando o governador Eduardo Riedel, que não pode comparecer devido viagem à Corumbá, e destacou a importância da inauguração para não só Campo Grande, como para Mato Grosso do Sul.

“Hoje Mato Grosso do Sul a gente chama de ecossistema de inovação, quer dizer, tem muita gente, muito jovem criando startup, buscando alternativas para chegar ao mercado, e o parque tecnológico cria essa possibilidade”, afirmou o secretário.

O Parque contará com área de apoio para quem quer empreender na área de tecnologia, além da disponibilização de recursos financeiros para startups e empresas.

“Aquela pessoa que tem uma ideia, não é só desenvolver o software, que é desenvolver um produto, ela virá ao parque tecnológico, e aqui ela terá o apoio tanto técnico, como a busca de recursos financeiros também para desenvolver aquele produto, e quando ela estiver pronta, ela vai para o mercado, ela vai abrir sua empresa, vai abrir sua startup e vai avançar”, explicou Verruck.

O titular da Semadesc ainda destacou que, contrária a mentalidade comum, tecnologia não está presa somente à software e aplicativos, e pode ser muito mais do que as pessoas creem. “Volto a dizer, tecnologia não é só software, não é só aplicativo, pode ser um novo produto, uma nova comida, um novo aditivo, tudo isso estará no parque tecnológico”, finalizou.

Adelaido Vila, secretário de Desenvolvimento da Capital, afirmou que o Parque será uma chance de pessoas talentosas que chamam a Cidade Morena de lar poderem ter suas empresas em ramos de tecnologia sem terem que abandonar Campo Grande.

“Uma das dores de Campo Grande é perder talentos, pessoas talentosas que poderiam estar desenvolvendo suas empresas aqui, acabam tendo que ir buscar outras regiões do Brasil, e hoje, com a consultoria que vamos receber pelo próprio parque tecnológico de São José [dos Campos, em São Paulo], nós teremos condições de capacitar esses empreendedores, melhorar essas empresas e coloca-las dentro de um outro patamar de desenvolvimento”, afirmou.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, apontou para a parceria com diversas universidades e empresas da iniciativa privada para o desenvolvimento desse Parque, que servirá como um início da jornada para tornar Campo Grande um polo tecnológico.

“Através desse Parque Tecnológico, conectado com as universidades, com as empresas da iniciativa privada, nós vamos gerar empregos, acelerar processos na nossa Capital, trazer o futuro para o presente”, disse a prefeita.

Para Adriane, Campo Grande vive um momento importante, que pede por inovações.

“É um momento muito importante para Campo Grande, nós acreditamos que um Parque Tecnológico, como a gente já viu em outras cidades do país, muda a matriz econômica da cidade e traz aí um olhar, projeta a cidade para outras cidades, outros países, e esse é nosso intuito no momento, o desenvolvimento econômico, gerando novos empregos, segurando nossos jovens que se formam em Campo Grande aqui com novas oportunidades e possibilidades”, afirmou.

A Senadora Tereza Cristina também esteve presente na inauguração, e parabenizou a prefeitura e envolvidos pela entrega do Parktec.

“A gente olha [e pergunta], ‘o que é um parque tecnológico?’, as pessoas que não sabem bem o que é isso imaginam de longe um ‘parque tecnológico’, mas aqui são cérebros, é uma rede de pessoas que buscam soluções, parcerias entre iniciativa privada, governo, universidades”, disse a senadora

“A gente vê aqui, isso é a modernidade”, afirmou Tereza.

Apoio e funcionamento

O Parktec CG contará com apoio da prefeitura, governo do Estado e diversas instituições bancárias, porém, a prefeitura não divulgou um número exato de quantas pessoas irão atuar no local.

Com a inauguração hoje, a administração da Capital começará a divulgar as ações do Parque, que funcionará neste primeiro momento com apoio da equipe do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que serviu de inspiração para o empreendimento inaugurado hoje.

