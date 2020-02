Prefeitura inicia ações no trânsito para defender a fauna silvestre

A prefitura de Campo Grande, através da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) iniciarão nessa sexta-feira (28) uma série de ações para defender a fauna silvestre.

Entre as ações, haverá blitz educativa para os condutores de veículos com intuito de prevenir o atropelamento de animais silvestres que cohabitam em Campo Grande.

Também estão programadas ações durante o Programa Formativo “Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”, da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Algumas palestras acontecerão nas escolas da Rede Municipal e Estadual de ensino, em unidades de saúde, Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e outros.

De acordo com um estudo feito pela Agetran e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), muitas regiões apresentam altos índices de atropelamento de animais silvestres, a maioria deles em áreas próximas aos cursos d’água e Áreas de Preservação Permanente (APP’s).

Entre as APP’s estão, a avenida Vereador Thyrson de Almeida, rua Professor Luís Alexandre de Oliveira, avenida Senador Antônio Mendes Canale, avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, avenida Nely Martins e avenida Dom Antônio Barbosa.

A diretora presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, falou sobre os riscos que os atropelamentos trazem à biodiversidade. “Pensando na redução dessas ameaças, a administração municipal prevê nas ações a adoção de medidas de caráter educacional, visando a promoção de mudanças de atitudes por parte da população, no que tange a temática a ser trabalhada”, explica.

Amanhã, a abordagem educativa será na rotatória da avenida Senador Antônio Mendes Canale com a avenida Gury Marques, Monumento ao Maçom, a partir das 8h30.

Quantos os resultados, Berenice falou da expectativa. “Esperamos que as ações sejam capazes de levar os munícipes a reverem suas atitudes e seus hábitos, formando as pessoas para uma relação mais harmoniosa e sustentável com o meio onde estão inseridas, colaborando assim para a preservação da fauna”.

