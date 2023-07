Prefeitura inicia construção da pista de motocross no Jaques da Luz

As obras de construção de uma pista de motocross no Parque Jaques da Luz, em Campo Grande foram iniciadas pela prefeitura. A infraestrutura da pista será permanente e a previsão é de a pista esteja pronta até o fim do mês de julho, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Domingos Sahib Neto.

Já no mês de agosto, a Capital deve receber uma etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade e o campeonato estadual. O município foi escolhido pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), após a iniciativa para construção da pista.

Os eventos vão ocorrer em meio às comemorações do aniversário de Campo Grande, entre os dias 26 e 27 de agosto, e espera-se a participação de mais de 600 pilotos e um público estimado de 30 mil pessoas.

O presidente da CBM, Firmo Alves, avalia que haverá uma injeção de cerca de 5 milhões de reais na economia da Capital durante os dias das provas. “São cerca de 2 mil pessoas, que vêm de outras cidades e estados para a cidade, e terão que se hospedar, se alimentar e se divertir em Campo Grande. Nas cidades onde acontecem as etapas do campeonato brasileiro, sempre notamos essa movimentação no comércio, no setor de hotelaria, restaurantes e pontos turísticos”, explica.

A prefeitura iniciou os trabalhos pela marcação e limpeza do traçado da pista e agora segue para a construção das rampas. O material usado para esse fim, foi doado pelas Águas de Guariroba, que usou a terra proveniente das escavações que faz em toda a cidade para assentar a pista.

Posteriormente, será feita a limpeza da área para estacionamento e os boxes do circuito. Para o Campeonato Brasileiro, ainda serão erguidas arquibancadas e uma praça de alimentação.

