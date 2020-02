Prefeitura inicia obra no Nova Lima

Nos próximos 60 dias, a região do bairro Nova Lima terá mais uma ligação viária com a avenida Marques de Herval, um dos principais acessos ao centro da cidade. Já está em andamento a implantação de 1,1 km da rede de drenagem no trecho inicial da rua Francisco Pereira Coutinho, da avenida Zulmira Borba até a rua Martim Afonso, onde está programada uma rotatória com duas pistas, uma delas, específica para quem mora no Residencial Oscar Salazar.

Como parte das obras do Complexo Tavares, em andamento, além da pavimentação da avenida Francisco Pereira Coutinho, numa extensão de 1,3 km, será asfaltada a rua Tocuma, que vai ser conectar com a avenida Marquês de Herval, o corredor do Nova Lima, que terá mais 1,1 quilômetro recapeado.

A Francisco Pereira Coutinho tem mais de 2,4 km. Ela atravessa o Nova Lima e termina no Jardim Anache, quando se encontra com a avenida Lino Villacha. Neste trecho onde a intervenção este em andamento, está programada a abertura da rua Tocuma, que faz a interligação com a Marques de Herval. Estão programadas 1.119,50 metros de drenagem e 14.480 metros quadrados de asfalto.

O prolongamento da Francisco Pereira Coutinho, até o Corredor do Nova Lima, foi incluído nas obras do Complexo Zé Tavares, financiado com recursos do PAC Pavimentação. Estão previstos investimentos de quase R$ 19 milhões, com execução de quase seis quilômetros de drenagem, 14,9 km de pavimentação de 45 ruas localizadas no perímetro acima da rua Francisco Pereira Coutinho, entre as ruas Marques de Herval e Venam Soares, no Vida Nova. A drenagem já foi concluída e estão prontos 14,1 quilômetros de asfalto.

Além da infraestrutura, segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorense, o projeto contempla uma malha viária para facilitar o acesso ao Centro da cidade. A avenida Zulmira teve mais um trecho duplicado.

Neste caso, a opção será as ruas Major Giovani, Martin Afonso de Souza, Francisco Pereira Coutinho, rua Tocuma, Corredor da Nova Lima, por onde chegará na Assaf Trad, na altura do Terminal Nova Bahia e do Centro Regional de Saúde.

Com a licitação do Nova Lima Etapa B, que está em fase de homologação, será iniciada a terceira frente de drenagem e pavimentação nesta região da cidade, beneficiada com 45 km de pavimentação. São recursos do PAC Pavimentação, que a atual gestão destravou e viabilizou junto ao Governo do Estado os recursos da contrapartida, em torno de 15% do total investido.

Já foram executados 20 quilômetros de pavimentação no Nova Lima Etapa A, 11 km no Jardim Anache e estão na fase de conclusão 14 km de asfalto no quadrilátero mais alto do Nova Lima, o chamado Complexo José Tavares, acima da Francisco Pereira Coutinho, até a Major Giovani Francisco, entre a Marques Herval e a divisa com o Vida Nova e o Residencial Tarsila do Amaral.

Deixe seu Comentário

Leia Também