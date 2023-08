Prefeitura inicia trabalhos de drenagem e pavimentação da Rua dos Gonçalves

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realizou nesta quarta-feira (2), como parte do calendário festivo alusivo aos 124 anos da Capital, a solenidade de assinatura da ordem de início de serviço para a execução das obras de drenagem e pavimentação da Rua dos Gonçalves, no bairro Jardim Botafogo, região urbana do Anhanduizinho.

No total, serão investidos R$ 3,9 milhões com recursos obtidos junto ao Governo Federal, por meio do Finisa V (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), com uma previsão de conclusão das obras em 180 dias.

No total, será pavimentado um trecho de 1,2 km da Rua Gonçalves, que será prolongada até a Avenida Guaicurus, no Jardim Monte Alegre. Também está previsto o recapeamento do trecho já asfaltado da Rua dos Gonçalves, entre as ruas Ana Luíza de Souza e Eva Perón.

Além disso, será feita também a drenagem da rua em um trecho de 1,6 km, além de 2.850 m² de calçadas com itens que permitem acessibilidade, como piso tátil e rampas para cadeiras de rodas.

“Essa obra é uma reivindicação de várias comunidades aqui do entorno do Jardim Botafogo, já que a Rua Gonçalves liga seis bairros da região. Quando chove, toda água que escoa do Bairro Pioneiros, corre sobre ela, causando vários transtornos, sendo sempre necessário realizar o serviço de cascalhamento posteriormente. Agora com a instalação da drenagem, seguida da pavimentação, todos esses problemas serão sanados definitivamente”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços públicos, Domingos Sahib Neto, explicou que, dado o histórico de grande quantidade de detritos carreada pelas águas durante período chuvoso, as obras são consideradas vitais para a região.

“A obra de drenagem é vital para o bairro, já que ajuda a sanar os danos causados na região no período de chuvas. Um grande volume de água a montante transforma a Rua dos Gonçalves praticamente em um córrego levando detritos para a Avenida Guaicurus. Drenar a rua vai mudar esse quadro e melhorar muito as condições em toda a área circundante. Além disso, com a pavimentação, vai haver também uma substantiva melhora para o tráfego de veículos por aquela região, sobretudo com o prolongamento do asfalto até a Avenida Guaicurus”, disse o secretário.



