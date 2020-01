Prefeitura iniciará obras de recapeamento e asfalto em 20 bairros

A Prefeitura de Campo Grande já licitou e planeja iniciar ainda no primeiro trimestre de 2020 mais de R$ 77 milhões em obras de infraestrutura. Serão beneficiados com pavimentação recapeamento e intervenções para evitar alagamentos, moradores de pelo menos 20 bairros em todas as regiões urbanas da cidade.

Com recursos do PAC Pavimentação e parcela do Financiamento do Finisa, está prevista a execução de 50 quilômetros de pavimentação e 40 quilômetros de recapeamento.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, estas frentes de obras ampliarão a área de intervenção com asfalto e recapeamento executada nos três primeiros anos da atual gestão, que entre 2017 e 2019, entregou 68 quilômetros de asfalto e quase 75 quilômetros de recapeamento.

Nesta nova etapa, serão beneficiados bairros como o Nova Lima, Vila Nasser, algumas ruas do Barra da Tijuca, Ramez tebet, Jardim Seminário, Centenário, Vila Lídia, Marli e Morada Verde.

A programação inclui o recapeamento de vias como a avenida Florestal e Bacaba, avenida Marinha, Rachel de Queiroz, avenida Filinto Muller e avenida Três Barras, Marques do Lavradio, José Nogueira, João Arinos e Marques de Pombal, na região do Tiradentes.

O prefeito Marquinhos Trad, entre as intervenções que classifica como ‘’estruturantes’’, estão obras de drenagem e controle de enchentes na rua Três Marias, escoando a enxurrada que hoje impacta o Jardim Paradiso, ao ponto de danificar o asfalto de algumas ruas deste bairro.

Será concluído outro acesso à UCDB pela rua Marechal Câmara e implantada a travessia da drenagem na avenida Cônsul Assaf Traf para eliminar um ponto de alagamento na altura do terminal Nova Bahia.

Conforme balanço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, neste ano as obras de infraestrutura avançaram, o que permitiu a entrega de várias frentes de serviços. Receberam pavimentação bairros como Jardim Anache, Oscar Salazar, José Tavares, Parque Iguatemi, Jardim Aero Rancho, Botafogo e Residencial Belinati.

Mais de 40 km de vias receberam asfalto novo com o recapeamento de ruas como Tamandaré, Fernando Noronha, Euler de Azevedo, Silveira Martins, General Nepomuceno, Hélio de Castro Maia, Artur Jorge, Pernambuco, Euclides da Cunha, Winston Churchill, Jerônimo de Albuquerque, Lino Villacha, Zulmira Borba. Estão em andamento a requalificação da Avenida Bandeirantes e da Rua Bahia, que terão corredor exclusivo do transporte coletivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também