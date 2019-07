Prefeitura investe R$5mi para concluir escolas

A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$ 5 milhões em recurso na educação para concluir obras que atenderá a 780 crianças, só no próximo mês, serão entregues duas unidades, uma no bairro Vespasiano Martins e na Nascente do Segredo

A previsão é de que no próximo ano sejam entregues as escolas da Vila Nasser, Popular, Zé Pereira e Jardim Inápolis, na região do Indubrasil.

Há três semanas, foi retomada a construção da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) da Vila Nasser, divisa com a Vila Marli, interrompida há seis anos, quando 45% do serviço já tinha sido executado, durante o período de paralisação, furtaram a fiação instalada, encanamentos, portais, parte do telhado e o madeiramento, encarecendo o custo final da obra, que teve as planilhas as revistas porque os orçamentos feitos em 2012 estavam defasados.

Obras nos EMEIS

O CEINF da Vila Nasser tem 1.211 metros quadrados de área construída, com previsão de atender 180 crianças na faixa etária da educação infantil. Está projetado para oito salas de aula, com área de repouso e solário individual. Já as salas de berçário terão banheiros internos. Estão previstas sala com secretaria, refeitório, lactário para os berçários e cozinha.

Também estão em andamento as obras no EMEI Vespasiano Martins, que entraram na fase de acabamento. A obra foi parada quando já tinham sido investidos mais de R$ 2 milhões (exatos R$ 2.092.159,56), R$ 913,2 mil de verba federal e R$ 1,1 milhão do município. Para concluir a construção, estão sendo investidos mais de R$ 1 milhão (R$ 1.018.991,69), sendo R$ 409 mil de saldo disponível do convênio e R$ 609,7 mil de contrapartida da Prefeitura.

No CEINF Nascente do Segredo, o investimento da Prefeitura para entregar o prédio deve passar de R$ 1 milhão. O município está tendo um desembolso de mais R$ 500 mil, por causa de algumas adequações no projeto, como por exemplo, a construção de uma rampa de acesso.

