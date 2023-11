Prefeitura irá regularizar lotes para famílias do Mandela após incêndio

Para ajudar as famílias que morram na Comunidade do Mandela, a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes anunciou uma série de medidas como a venda de lotes mais baratos para os moradores do local. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21), na prefeitura.

Em sua fala, a prefeita destacou que as ações foram feitas junto com a parceria da Câmara Municipal, pois os trabalhos foram acompanhados de perto pelo vereador Carlão. “Essa parceria foi fundamental, para que tivéssemos soluções rápidas neste momento. Foram doadas roupas, fraldas, comidas e muito mais coisa”, comentou.

Hoje aconteceu também uma reunião com as lideranças da comunidade, para definir se as 187 famílias estariam de acordo para ir até a área que será fornecida pela prefeitura. No local, eles teriam acesso a lotes regularizados pelo executivo municipal. Os moradores restantes, ainda precisam passar pelo processo de regularização.

“Eles vão assinar um contrato e terão a responsabilidade deles também. Por quê? Nós temos o crédito aberto. É o crédito cedido pelo município, ao parcelamento, ao longo prazo”, disse Adriane sem dar muitos detalhes de como essa regularização irá funcionar.

Uma das líderes da comunidade, Greiciele Naiara, conversou com a imprensa dizendo que um breve atendimento já estava sendo feito no local, antes de o incêndio acontecer.

“Apesar disso, leva de seis a oito meses para que essa regularização seja feita. Até que essas casas sejam construídas, vai da opção das pessoas. Temos tendas construídas no local, tem o abrigo pra ficar até tudo ser finalizado”, explicou.

Novas reuniões entre a prefeitura e as lideranças devem acontecer ao longo das próximas semanas, para que sejam definidas formas de pagamento e outras ajudas aos moradores.

