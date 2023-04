Prefeitura irá remover figueira morta da Afonso Pena

Pedro Molina, com informações do CGNotícias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) está realizando neste domingo (2) a supressão de uma das figueiras localizadas no canteiro central da Avenida Afonso Pena, no trecho entre as ruas Pedro Celestino e Rui Barbosa.

A árvore será removida do local devido a sua falta de vitalidade, o que pode apresentar riscos à população com a possível queda de galhos. Parte da Afonso Pena foi interditada para a realização do serviço.

Por não se tratar da primeira morte de uma árvore do espécime, a prefeitura da Capital, por intermédio da Semadur, em parceria com o pesquisador Ademir Fontana, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Solos, irá investigar a causa da morte.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, enfatiza a importância de se fazer um diagnóstico sobre qual vem sendo a causa desse desfolhamento.

“Estão sendo adotadas as técnicas mais modernas disponíveis no Brasil para diagnosticar a causa das perdas desses dois exemplares, bem como, tem sido empregado o máximo esforço para preservarmos as nossas figueiras, árvores que simbolizam a história, a cultura e a peculiar qualidade de vida de Campo Grande”, comentou.

A figueira que será removida é uma das várias plantadas entre 1921 e 1924 pelo então intendente e juiz de Direito Arlindo de Andrade Gomes, responsável pelo processo de arborização urbana de Campo Grande.

