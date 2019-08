Prefeitura já arrecadou mais de R$ 10 mi com o Refis

O PPI (Programa de Pagamento Incentivado), também conhecido como Refis, teve início no dia 1º de julho e segue até o dia 12 de agosto em Campo Grande. Até hoje (8), segundo o secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, foram arrecadados R$10,6 milhões, sendo 98% provenientes de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Desde o início do Refis, mais de 21 mil contribuintes foram atendidos.

“A inadimplência do IPTU está em torno de 40% na capital”, afirma o secretário, lembrando que o Refis abrange todos os tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, entre eles ISS (Imposto Sobre Serviços) e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), mas principalmente o IPTU.

Quem optar pelo pagamento à vista terá descontos de até 90% na atualização monetária, dos juros de mora incidentes sobre o valor do crédito tributário e da multa. “O beneficio é bom para todos os contribuintes, principalmente para àqueles que possuem débitos antigos”, comenta Pedrossian Neto. “Quanto mais antiga a dívida, melhor o benefício, devido os descontos nos juros e correção”, acrescenta.

Para o parcelamento em até seis meses, o desconto chega a 75%. Já para quem dividir os débitos em 12 vezes, o desconto será de 30%. A Prefeitura de Campo Grande têm hoje mais de 195 mil contribuintes com algum tipo de atraso, sendo a dívida proveniente das parcelas em aberto de aproximadamente R$ 2,2 bilhões - desde débitos ajuizados pela Procuradoria Geral do Município e também débitos não ajuizados.

A Prefeitura de Campo Grande terá plantão especial neste sábado (10), das 8h às 16h, para os contribuintes interessados em efetuar o pagamento do PPI. Mais de 50 guichês estarão disponíveis para o atendimento do campo-grandense na Central do IPTU, localizada na rua Arthur Jorge, 500.

