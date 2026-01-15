Prefeitura lança canal de atendimento 24h para tirar dúvidas sobre o IPTU

A Prefeitura de Campo Grande lançou um canal oficial de atendimento via WhatsApp para esclarecer dúvidas e oferecer serviços relacionados ao IPTU 2026 e a outros tributos imobiliários. O atendimento funciona 24 horas por dia pelo número (67) 99677-8623.

A ferramenta é integrada aos sistemas do município e permite a consulta de dados do imóvel, como nome do proprietário, área e valor de avaliação. Também é possível verificar o valor do IPTU e da taxa de lixo, emitir a guia de pagamento (DAM) para quitação à vista ou parcelada, além de acessar extratos de débitos em PDF e consultar dívidas de anos anteriores.

De acordo com a administração municipal, o canal digital tem como objetivo reduzir a demanda presencial na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), concentrando serviços de forma remota.

A Prefeitura alerta que o número divulgado é o único canal oficial de atendimento via WhatsApp e orienta a população a não compartilhar dados pessoais com contatos não oficiais.

