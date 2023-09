Prefeitura lança documentário com histórias inspiradoras de campo-grandenses

Na tarde de ontem (31), a Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou o documentário "Segundo Vento", em comemoração aos 124 anos de emancipação político-administrativa da cidade. O filme conta a história de pessoas que encontram na capital do Estado um terreno fértil para crescimento e progresso.

Estrelado por Glória Maria, uma influencer de Campo Grande, o projeto fala sobre as transformações vivenciadas por famílias e pessoas que elegeram a cidade como o catalisador de suas jornadas de superação e sucesso. Através dessas histórias inspiradoras, o documentário nos convida a testemunhar como esta cidade se tornou um verdadeiro celeiro de oportunidades, impulsionando sonhos e construindo futuros brilhantes.

O documentário apresenta trajetórias como a da jornalista Glória Maria (não a do Fantástico, a das Moreninhas). De família simples e aluna da Rede Municipal de Ensino, ela percebeu desde muito cedo a vocação para a comunicação e que na arte de documentar histórias, estaria a porta de entrada para uma vida melhor.

“Sempre fui muito falante e as aulas de jornal falado, no sétimo ano do ensino fundamental, mudaram a minha vida. Eu tinha em mente que a comunicação abriria portas, mas isso só se concretizou ao entender a importância do direcionamento e ouvi essas orientações. Não adianta ter força e não saber utilizar”, lembra Glória.

Apaixonada pela terra natal, a campo-grandense Aline Macedo, da região do Bairro Buriti, também compartilha sua história de superação e amor pela profissão. Aluna do ensino público, abraçou a educação como passaporte rumo ao sonho de uma vida melhor que a experimentada na infância difícil na periferia e a realização do sonho de ser tornar uma nutricionista.

“Ser nutricionista, para mim é muito mais que uma simples profissão, é servir pessoas através daquilo que escolhi. Me orgulho muito de onde eu cheguei. Durante o caminho, muitas vezes eu ouvi que seria impossível mas tudo que nós precisamos é de uma oportunidade para fazer a diferença”, pondera Aline.

O empresário Thiago Normando cresceu na região do Bairro Tiradentes e, ainda criança, aprendeu a força e a importância do trabalho. Com espírito empreendedor, vendeu de geladinho a sapatos, até a consolidação no mercado imobiliário.

“Fiz muitas coisas até descobrir a vocação para o que faço hoje, mas eu sempre soube onde queria chegar, só precisava de uma oportunidade e, quando enxergava uma, abraçava. Nunca haverá o momento certo para dar o primeiro passo. Estamos vivendo um momento oportuno, a Rota Bioceânica será um gatilho de crescimento para vários segmentos e eu vejo Campo Grande criando inúmeras oportunidades para a gente, todos os dias”, observa Normando.

O lançamento simbólico do vídeo documentário aconteceu nessa quinta-feira (31), com a exibição do “Segundo Vento” em uma sala de cinema disponibilizada pelo Shopping Norte Sul e o Cinépolis.

Na ocasião, os personagens que emprestaram suas histórias para a produção do “Segundo Vento”, puderam junto aos seus familiares assistir pela primeira vez o resultado do vídeo documentário com duração de 40 minutos, que poderá ser assistido pelo canal oficial da PrefCG no YouTube. O episódio 1 já está disponível. Para acessar ao conteúdo, clique no link a seguir: https://www.youtube.com/@Prefcg/about

Para o superintendente do Shopping Norte Sul, Marcelo Vieira, foi uma satisfação ceder o espaço para essa exibição, já que ele entende a importância do projeto como uma inspiração para a população. Ele conta que assim como os personagens do documentário, encontrou em Campo Grande o seu segundo vento, já que após 13 anos morando fora, ele retornou com a família e aproveitou as oportunidades se estabelecendo na cidade, da qual se orgulha.

