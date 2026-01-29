Prefeitura leva à Câmara argumentos para manter veto à taxa do lixo

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL-MS) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG) realizaram, na manhã desta quinta-feira (28), um café da manhã institucional com vereadores da Câmara Municipal e representantes de entidades do setor produtivo. O encontro marcou o início do diálogo institucional de 2026 entre o comércio, os serviços e o Legislativo municipal.

Durante a reunião, foram debatidos temas como o aumento do IPTU, as principais demandas do varejo local e outros assuntos ligados ao ambiente de negócios, geração de empregos e fortalecimento do setor produtivo em Campo Grande. A iniciativa buscou aproximar os parlamentares das pautas do comércio e dos serviços e estabelecer um canal permanente de diálogo.

Após o encontro, a atenção se volta para a reunião prevista para a tarde desta quinta-feira (29), na Câmara Municipal, quando a prefeitura deve apresentar aos vereadores os motivos para que não seja derrubado o veto ao projeto que reestabelecia a base de cálculo da taxa do lixo, nos moldes cobrados em anos anteriores.

A expectativa é de que o tema gere debate entre parlamentares e representantes do Executivo.

