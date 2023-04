Prefeitura leva palestra com empresários locais em estande de negócios

Instalado na 83ª Expogrande, o Stand PrefCG traz nesta sexta-feira (21) às 17h, palestras com cases de sucesso e networking de negócios, proporcionando um ambiente para ampliação da rede de contatos, experiências.



O momento de networking começa às 17h com a degustação de um delicioso arroz carreteiro. Logo após, às 17h15, Rômulo Neri, CEO da Agroneri, fala sobre o tema “Irrigação: a gota completa”.



Já às 17h30, é a vez da palestra “Erva Mate Campão, do zero ao milhão”, com Rubia e Jefferson. Em seguida, às 18h30, cases de sucesso ganham espaço com o tema “Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor” na apresentação de Pedro Targino, do Sistema 67 Prime.



O estande, que vai funcionar durante todos os dias da feira, conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.



As inscrições para quem deseja assistir as palestras deverão ser feitas neste LINK ou no Site da Prefeitura.

Deixe seu Comentário

Leia Também