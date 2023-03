Prefeitura mobiliza equipes para limpeza e levantamento de danos apÃ³s chuvas

A Prefetirua de Campo Grande mobilizou equipes da Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) e da Defesa Civil, desde a noite desse domingo (26), para levantamento dos danos provocados pela chuva da noite de ontem. As equipes percorrerem os bairros mais afetados na manhã desta segunda-feira (27), para limpeza e vistoria.

Segundo informações do meteorologista Natálio Abrahão, algumas regiões da Capital registraram o acumulado de 95 milímetros de chuva.

“O volume de água tem sido maior do que as regiões comportam, mas desde ontem à noite nossas equipes já estavam a postos observando e pontuando os possíveis estragos e hoje cedo já estávamos percorrendo os pontos mais críticos para avaliação e tomada de decisão e solução do problema”, descreve a chefe do Executivo Municipal.

As equipes iniciaram o dia realizando a raspagem de asfalto, desobstruindo as pistas onde houve acúmulo de barro e sedimentos trazidos pela enxurrada.

O secretário de Infraestrutura, Domingos Sahib, também acompanhou com a prefeita e engenheiros, os levantamentos no Bairro Lagoa Itatiaia, seguindo para o Jardim Botafogo, na Rivaldi Albert, uma das ruas mais afetadas. Seguindo também para o Jardim Samambaia e Comunidade Só Por Deus. Como medida de segurança, alguns pontos foram interditados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

“A gente pede que a população tenha um pouco de paciência. São problemas que nós temos durante esses períodos de chuva, mas que estamos buscando soluções para que sejam resolvidos o mais rápido possível”, conclui Adriane.

A Prefeitura orienta a população a buscar auxílio por meio da Central de Atendimento 156. As equipes estão preparadas para registrar as demandas e enviar aos órgãos responsáveis pela execução do serviço. A Central 156 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

