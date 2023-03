Prefeitura mobiliza equipes para recuperaÃ§Ã£o de danos apÃ³s chuvas

Desde o último sábado (11), equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Defesa Civil, fazem o levantamento dos danos provocados pela chuva do final de semana e percorrerem os bairros mais afetados na manhã dessa segunda-feira (13), para limpeza, recuperação e levantamento de estragos.

No Bairro Chácara dos Poderes, a equipe mobilizada pela prefeita Adriane Lopes realiza a limpeza e desobstrução do local, para colocação do material de nivelamento da voçoroca na estrada SE1. Além da correção das caixas de contenção da bacia na rua de cima, a NE2. A Defesa Civil também está no local para apoio e levantamento.

A via continua interditada pela Agetran. A rota alternativa é pela Rua Água Azul. O secretário-adjunto da Sisep, Enéas Netto pede paciência à população.

A Prefeitura de Campo Grande reforça que tem trabalhado ininterruptamente para atender às demandas por manutenção das vias públicas que se intensificaram neste período de constantes chuvas.

O cronograma para atendimento das demandas é determinado por critérios técnicos e logísticos que orientam a prioridade e emergência de cada caso.

As obras do Bairro Chácara dos Poderes serão realizadas de forma emergencial, com recursos e estrutura da própria Secretaria.

A Prefeitura orienta ainda a população a buscar auxílio por meio da Central de Atendimento 156. As equipes estão preparadas para registrar as demandas e enviar aos órgãos responsáveis pela execução do serviço. A Central 156 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h.

Deixe seu Comentário

Leia Também