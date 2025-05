Capital oferece abrigo do frio para pessoas em situação de rua; saiba onde ligar

Com uma queda brusca nas temperaturas de todo o Estado, a prefeitura de Campo Grande lançou o programa “Inverno Acolhedor”, com a montagem, no Parque Ayrton Senna, de um ponto de apoio para a população em situação de rua, que poderá se abrigar durante as noites frias.

"Ninguém vai enfrentar o frio sozinho em Campo Grande. Estamos unindo forças para garantir acolhimento, dignidade e respeito à vida de quem mais precisa", afirmou a prefeita.

No local, a população de rua e seus animais de estimação, que são bem-vindos no local, poderão se abrigar das baixas temperaturas durante a noite na Capital. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar mínima de 7ºC nesta quinta-feira (29).

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, a ação será organizada apenas nas noites em que houver alerta de temperatura igual ou inferior a 12ºC emitido pelos órgãos meteorológicos.

Além do ponto de apoio, a população em situação de vulnerabilidade também contará com ajuda do serviço de abordagem social da prefeitura.

Caso veja alguém nas ruas, basta entrar em contato com o serviço através do número 156.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também