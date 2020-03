Prefeitura oferece aulas de xadrez a alunos no CRAS da Vila Popular

A Prefeitura de Campo Grande desenvolve atividade de xadrez no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), da Vila Popular. Um jogo que pode ajudar uma criança a desenvolver raciocínios e criar relações sociais saudáveis.

O professor de educação física, Roosevelt Ferreira de Souza, é especializado no jogo de xadrez e pós-graduado em educação inclusiva. Ele trabalha com os alunos do CRAS da Vila Popular nos dois períodos. “O jogo de tabuleiro faz o aluno pensar e elaborar estratégias que são ações fundamentais para vencer uma partida, o xadrez é um aliado importante na educação infantil, e nós da Prefeitura optamos em trabalhar esta atividade com os alunos”, frisou.

Para a aluna Lívia Ledesma, 12 anos, o jogo de xadrez ajudou a melhorar a concentração. “O importante é a gente aprender um pouco neste jogo e fazer novas amizades”.

A opinião é compartilhada pelo primo de Lívia, Kennedy Ledesma. “O xadrez exige que a gente enxergue várias jogadas à frente. Fazemos simulações mentais dos nossos movimentos e de como o nosso adversário reage”, explicou.

A coordenadora do CRAS, Selma kellis Alves da Costa, destaca que o jogo de xadrez faz parte das atividades recreativas das crianças. “Nós temos cursos de artesanato, corte de cabelo e os jogos esportivos como o futebol e o vôlei. Essas atividades são para as pessoas de todas as idades”, finaliza.

