Prefeitura planeja reconstrução de trecho de calçada no Lago do Amor

Com cerca de 200 trabalhadores, 40 caminhões e máquinas, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu desobstruiu nesta quinta-feira (5) os trechos de ruas estratégicas para o sistema vário, onde se acumularam barro e sedimentos trazidos pela enxurrada.

Durante a quarta-feira (4) choveu na cidade em 12 horas, 159 milímetros, 88% do acumulado esperado para janeiro, de 231,9 mm. Nas últimas 96 horas, o município registrou 204,2 mm.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, acompanhado de engenheiros da Sisep, esteve na Avenida Filinto Muller, em frente do Lago do Amor, onde 150 metros do aterro cedeu, afundando a calçada e comprometendo a mesma extensão de ciclovia, que tiveram de ser interditados. Ainda está sendo avaliada a solução de engenharia mais adequada para refazer o trecho danificado.

Diante da urgência do reparo, será construída a formatação jurídica para embasar a contratação da obra com dispensa de licitação. “Como o Lago do Amor fica no campus da Universidade Federal e está numa área de preservação, haverá consulta à UFMS e aos órgãos ambientais antes da definição do projeto.

A avaliação inicial é que o trecho do aterro que sustentava o passeio público e a ciclovia acabou ruindo porque o volume de chuva foi tão grande que o lago e o Córrego Bandeira transbordaram, a água cobriu a pista, pressionando a contenção que quebrou, levando parte do aterro.

Desobstrução

Um dos trechos onde o trabalho de desobstrução mais demorou foi na Avenida Nelly Martins. Com o temporal a queda de uma trepadeira que havia sobre as árvores, derrubou árvores e 30 metros da fiação. O trabalho começou por volta das 7 horas da manhã e só terminou ao meio-dia porque precisou esperar a chegada da equipe da distribuidora de energia para desligar a rede.

Prefeitura também utilizou um caminhão munk para retirar a lama que caiu no Segredo e foi arrastada pela correnteza, obstruindo o canal e contribuindo para o transbordamento do córrego.

Deixe seu Comentário

Leia Também