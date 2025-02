Prefeitura presta contas na Câmara Municipal nesta quarta-feira (26)

A prestação de contas da Prefeitura de Campo Grande na Câmara Municipal acontece em Audiência Pública às 9h desta quarta-feira (26), com informações sobre as despesas, demonstração do cumprimento das metas fiscais e da responsabilidade de gestão fiscal referentes ao último quadrimestre do ano passado.



Os números serão apresentados pela secretária municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama. Os vereadores avaliam relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício, investimentos prioritários, receitas, despesas e o comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



A prestação de contas é feita a cada quatro meses pela prefeitura, em Audiências na Câmara. O debate foi convocado pela Mesa Diretora e será conduzido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Otávio Trad. A comissão conta ainda com o vereador Landmark (vice-presidente) e vereadores Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro como membros.

