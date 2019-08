Prefeitura pretende investir R$ 600 mil em iluminação decorativa

A prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial do Município (Diogrande) desta quarta-feira (14) abertura do edital para a contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para implantação de iluminação decorativa na capital para as comemorações natalinas deste ano. Conforme publicado no Portal da Transparência, o valor do investimento é de R$ 601 mil.

A modalidade do pregão será no formato eletrônico com propostas abertas no dia 28 deste mês. Conforme o Memorial descritivo para a contratação de empresa para implantar a iluminação, os locais que receberão a decoração são os seguintes: Rotatórias da Avenida Nelly Martins/Mato Grosso; Gury Marques/Dr. Olavo Vilella de Andrade; Eduardo Elias Zahran/Rua Joaquim Murtinho; Duque de Caxias/Amaro Castro Lima; Mato Grosso/Av. Hiroshima; Guaicurus/Rua Lagoa da Prata.

Além das rotatórias os entroncamentos das Av.enidas Dr. Euler de Azevedo/Av. Presidente Vargas; e Avenida Capital/Av. Coronel Antonino também serão iluminadas com a luzes natalinas.

Alguns Canteiros também estão inclusos para receberem o enfeite, assim como Gury Marques, em frente a Rodoviária; no Distrito de Anhandui em frente a Escola Municipal Izauro Bento; na Av. Ministro João Arinos/Rua da Carioca; Av. Sen. Filinto Muler/Av. Sen. Antônio Mendes; Av. Lúdio Martins Coelho/ Av. Petrópolis.

Outros espaçõs

A Lagoa Itatiaia, no Jardim Itatiaia, faz parte do cronograma da prefeitura; assim como a Praça do Distrito de Rochedinho; e a Casa Esplanada Ferroviária/Av. Mato Grosso com Av. Calógeras.

Principais Avenidas – trechos detalhados

As principais avenidas de Campo Grande serão enfeitadas com a decoração natalina, são elas: Afonso Pena, entre a Av. Joaquim Dornelas e Calógeras; Afonso Pena, entre a Calógeras e a Rua Pedro Celestino; Afonso Pena, entre a Rua Pedro Celestino até a Av. do Poeta; Duque de Caxias, entre a Av. Murilo Rolim Junior a Rua Gal. Nepomuceno Costa; Mato Grosso, entre a Av. Calógeras a Rua Pedro Celestino; e Mato Grosso, entre a Rua Pedro Celestino a Av. Nelly Martins

Conforme o documento divulgado pela prefeitura a iluminação decorativa será instalada nos postes e nas árvores. Toda a implantação será de responsabilidade da empresa que vencer a licitação com o menor preço.

O documento detalha ainda que, as luzes deverão ser acesas no primeiro dia de dezembro e devem ser desligadas no dia 15 de janeiro de 2020. As empresas interessadas em participar do pregão podem entrar no Portal da Transparência e consultar o Processo Administrativo Nº 65.431/2019-78

Acesse os documentos do edital

