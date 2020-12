Prefeitura proibe festas, reuniões, roda de tereré e eventos esportivos

Prefeitura de Campo Grande divulga nesta sexta-feira (4), através do Diário Oficial (Diogrande), novas medidas para conter o contagio de covid-19 que aumentou em Campo Grande. As medidas começam a valer a partir de segunda-feira (7). O último decreto sobre toque de recolher acabou no dia 16 de outubro.

Segundo o decreto publicado hoje, regras mais restritivas serão impostas, o toque de recolher irá valer até o dia 21 de dezembro e o horário está determinado das 22h às 5h do dia seguinte, ficando determinantemente proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência.

O decreto não vale para postos de gasolina, farmácias e serviços de saúde, bem como aos serviços de delivery, de coleta de resíduos e ações destinadas ao enfrentamento da COVID-19.

Todos os estabelecimentos e atividades com atendimento ao público devem funcionar com lotação máxima de 40% da capacidade, inclusive templos e igrejas.

Festas, eventos e reuniões que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés também estão proibidos.

O horário de funcionamento dos shoppings, todos os dias, será das 10h às 22h

Para as atividades de varejo em geral, o horário de funcionamento das atividades de varejo em geral, todos os dias, das 8h às 21h.

O cartão de transporte coletivo para idosos e estudantes também será suspenso. O transporte coletivo público urbano fica limitado em 70% da capacidade máxima, o transporte funcionará das 5h às 23h.

