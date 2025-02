CRAS do Bairro Noroeste receberá plantão de castração de cães e gatos no dia 8

Para os pais de pets de plantão, este fim de semana tem castração. A Prefeitura de Campo Grande realiza no sábado (8), castração para cães e gatos no CRAS do bairro Noroeste. A ação, realizada no período pós-Carnaval, disponibilizará 200 senhas, que serão distribuídas por ordem de chegada a partir das 8h.

Organizada pela SEAR (Secretaria Especial de Articulação Regional), e pela SUBEA (Superintendência do Bem-Estar Animal), a iniciativa inclui avaliação dos animais, microchipagem e encaminhamento para uma das nove clínicas credenciadas pela prefeitura. “O tutor poderá escolher a data e o local da castração conforme sua preferência, sem nenhum custo”, ressalta o superintendente da SUBEA, Edvaldo Salles.

Nos últimos anos, a SUBEA tem realizado plantões de castração, alcançando resultados expressivos no controle populacional de animais e na promoção do bem-estar animal. A iniciativa tem se mostrado essencial para reduzir casos de abandono e melhorar a qualidade de vida da população.

No dia da ação, o tutor deve apresentar um documento com foto e comprovante de residência, além de levar o animal com coleira ou em caixa de transporte. Será permitido apenas um animal por pessoa.

Serviço

Sábado (8);

A partir das 8h;

CRAS Hércules Mandetta - Rua Barbacena, s/n.

