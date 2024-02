Prefeitura publica empresas vencedoras de licitação para reforma de terminais na Capital

Na última sexta-feira (9), a Prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes, tornou público o andamento da licitação destinada à reforma dos terminais de ônibus na capital. A divulgação ocorreu por meio do Diogrande.

O investimento estimado para essa iniciativa é de superior a R$ 4 milhões, conforme detalhado na licitação que se iniciou em novembro de 2023, conforme informações disponíveis no portal da transparência.

Duas empresas foram selecionadas para executar as obras nos terminais designados. A Rafael Tognini Pereira Ltda será responsável pela reforma dos terminais Bandeirantes e Guaicurus. Já a CR Arquitetura e Construção Ltda-ME ficará encarregada das obras nos terminais General Osório, Júlio de Castilho e Nova Bahia.

A solicitação para a realização da licitação partiu da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com interveniência da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Fonte: Diogrande

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também