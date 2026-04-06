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Prefeitura publica exonerações e nomeações em série nesta segunda-feira

Mudança envolve Agetran, agência de regulação e Secretaria da Fazenda

06 abril 2026 - 10h23Sarah Chaves

A Prefeitura de Campo Grande publicou, nesta segunda-feira (6), uma série de nomeações e exonerações que reorganizam cargos estratégicos da administração municipal. As mudanças foram oficializadas no Diário Oficial do município e passam a valer imediatamente.

Entre os atos, Paulo da Silva foi exonerado da presidência da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e, na sequência, nomeado como diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg).

Já José Mário Antunes da Silva deixou o comando da agência de regulação e passou a ocupar cargo de assessor especial na Secretaria Municipal da Fazenda.

Outra mudança envolve Ciro Vieira Ferreira, que foi exonerado do cargo de assessor-executivo na Agetran e, posteriormente, nomeado como novo diretor-presidente da agência de trânsito (Agetran).

 

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