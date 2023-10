Prefeitura publica lista de beneficiados pelo 'Programa Sonho de Morar'

A Prefeitura de Campo Grande, publicou no Diário Oficial edição Extra de segunda-feira (9), a lista de beneficiados pelo Programa Sonho de Morar e o subsídio concedido aos moradores por intermédio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

Nesta lista, foram divulgados 84 nomes dos beneficiários que enviaram a documentação correta após a compra do imóvel.

Ao todo, o programa Sonho de Morar concedeu 300 subsídios no valor de R$ 5,3 milhões, divididos em categorias por faixas de renda bruta durante o feirão. Os valores foram destinados para complementar a entrada do financiamento imobiliário de pessoas que adquiriram seu primeiro imóvel.

Os nomes podem ser conferidos a partir da página 4 , do Diário Oficial Extra de Segunda-feira.

