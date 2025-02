Prefeitura publica pontos facultativos para 2025

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta terça-feira (18), os próximos pontos facultativos programados para o ano de 2025.

Os dias que normalmente antecipam ou sucedem feriados, são destinados ao cumprimento pelas entidades do Poder Executivo, com exceção apenas das unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.



