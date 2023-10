Prefeitura recebe doação de 380 celulares para melhorar atendimentos na Capital

A Prefeitura de Campo Grande recebeu 380 aparelhos de celulares doados pela Receita Federal, nesta quinta-feira (19). Os materiais serão utilizados para oferecer mais agilidade nos serviços prestados aos munícipes, como na comunicação dos servidores da Guarda Civil Metropolitana, que realizam rondas nos bairros e nas escolas das sete regiões da Capital. A solenidade de entrega ocorreu no Parktec CG – Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande e contou com a presença da prefeita Adriane Lopes e do delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio da Silva.

Conforme o titular da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social), Anderson Gonzaga, essa doação irá auxiliar de maneira significativa em diversos processos na área da segurança pública e no atendimento à população campo-grandense. “Parte desses aparelhos irão atender a Guarda Civil Metropolitana e serão colocados nas viaturas, dando suporte na comunicação com nosso Centro de Controle de Operações, no aplicativo Escola Segura e trazendo uma resposta mais eficaz e prática para a população de Campo Grande”, disse.

Para Adriane Lopes, essa doação irá trazer mais resolutividade na oferta dos serviços prestados à população. “Essa parceria com a Receita Federal vem como uma união de forças para trazer mais agilidade nos atendimentos prestados pela prefeitura”, ressaltou.

Todos os aparelhos são da marca Xiaomi e serão destinados, além da Guarda Civil Metropolitana, à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher), Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) e Diretoria Executiva de Comunicação Social.

“É uma satisfação ver essas mercadorias sendo utilizadas para atender às necessidades da cidade. Aqui a gente percebe que eles serão muito bem utilizados para atender as demandas do município. Essa parceria com a prefeitura é o que a população precisa. Os órgãos públicos devem se unir em prol da cidadania e das pessoas que realmente necessitam”, ressaltou o delegado da Receita Federal, Zumilson Custódio da Silva.

