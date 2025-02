Prefeitura recupera ruas danificadas pelas chuvas no Jardim Colúmbia

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, iniciou a recuperação emergencial de algumas ruas do bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, após as fortes chuvas que atingiram a Capital na tarde de quinta-feira (20). A previsão é de que as equipes atuem no bairro pelo período de uma semana, conforme o planejamento elaborado pela Sisep.

Como as chuvas provocaram estragos em outros pontos, a Sisep definiu que na primeira semana serão recuperadas as vias com maior número de pontos críticos nos bairros. No caso do Jardim Colúmbia, o trabalho está sendo realizado principalmente na Rua Paranapebas, onde grandes erosões começaram a impedir a passagens de veículos e pedestres.

As equipes também estarão trabalhando na recuperação das ruas Purus e Guia-Miçu. Alguns pontos do Jardim Colúmbia que enfrentam alagamentos quando chove forte na cidade, terão esse problema amenizado com a conclusão da drenagem e pavimentação de praticamente todas as vias do Bairro Nova Lima.

