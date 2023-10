Prefeitura reforça sinalização em cruzamento que fisioterapeuta morreu no Tijuca

Planejando evitar novos acidentes e possíveis mortes no trânsito, a Prefeitura de Campo Grande reforçou a sinalização horizontal e vertical do cruzamento da Avenida Dinamarca com a rua Souto Maior, no bairro Tijuca. Foram feitas novas pinturas do 'Pare' no asfalto e a instalação de novas placas de 'Pare'.

No final da tarde de domingo, o fisioterapeuta Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, foi atropelado por uma caminhonete que desrespeitou a sinalização e furou a preferencial do cruzamento, causando a sua morte. Ainda no acidente, duas pessoas ficaram feridas.

O condutor da caminhonete Chevrolet S-10, identificado como Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e causar a morte no trânsito. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 0,26 mg/l de álcool no sangue.

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) explicou que ainda está sendo feito um estudo de viabilidade quanto a necessidade da instalação de outros tipos de sinalização como redutor de velocidade e até semaforização.

Além da quantidade de veículos, também é avaliado o tipo de veículo, como moto, caminhão, ônibus, carros que passam no local, o número de acidentes, dentre outras coisas.

“Antes da implantação de um semáforo, de acordo com o Código de Trânsito, é necessário esgotar todas as alternativas de engenharia de tráfego existentes, tais como redutor de velocidade, reforço de sinalização, inversões de sentido de circulação, dentre outros, para enfim semaforizar um cruzamento”, reforça.

