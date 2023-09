Prefeitura repara trecho da Catiguá afetado pela chuva

O trecho da rua Catiguá, no Jardim Colibri, que estava prejudicado em virtude da abertura de um buraco por conta das chuvas, foi consertado e reparado pela Prefeitura de Campo Grande ao longo da segunda-feira (11).

A pista foi liberada pela Agetran (Agência Municipal de Trânsito) no final da tarde de segunda, após o conserto e manutenção da via serem finalizados.

O buraco se abriu totalmente na última sexta-feira (8) em decorrência da chuva que caiu sobre a cidade. Um caminhão chegou a ficar atolado no buraco durante toda a noite, o que prejudicou ainda mais a pista.

De acordo com a prefeitura, foi preciso refazer a obra na contenção de vazamento no sistema de captação de águas pluviais executado na semana passada e que foi danificado pela enxurrada antes que fosse concluído o serviço com a pavimentação do local.

Equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) concluíram o trabalho após sete horas de serviço sem interrupções.

