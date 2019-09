Prefeitura retoma etapa B de pavimentação no Aero rancho

A Prefeitura de Campo Grande retomou a etapa B de pavimentação no bairro Aero Rancho, que se arrasta há 9 anos. Nesta segunda-feira (23), começou a terraplanagem do trecho mais extenso, 700 metros da Rua Globo de Ouro, entre a Avenida Graciliano Ramos e a Rua Venezuela

As obras haviam sido reiniciadas em 2013, mas foram interrompidas no ano seguinte quando faltava asfaltar trechos de cinco ruas, numa extensão de 1,4 km. O serviço está adiantado, com a imprimação (etapa que precede o pavimento) já concluída em quatro vias: Independente, Marjorie, Joema e Venezuela.

Em 2014 quando a obra foi retomada, ela ficou esperançosa que finalmente o asfalto passaria em frente à sua casa. A obra parou quando haviam sido asfaltados trechos de 14 ruas do bairro. O trecho onde ficava a casa dela não recebeu a infraestrutura.

A retomada da pavimentação do Jardim Aero Rancho (etapa B) foi possível depois que o prefeito Marquinhos Trad fez gestões junto ao Ministério do Desenvolvimento Nacional para o município não ter que devolver o dinheiro já aplicado (R$ 1 milhão em valores corrigidos) e recuperar R$ 267,8 mil, saldo do contrato firmado em 2009 no valor de R$ 1.394.674,49. Com a atualização das planilhas foi necessário injetar R$ 132,4 mil de recursos próprios para terminar a obra, fechando o orçamento de R$ 400 mil.

O projeto de pavimentação do Jardim Aero Rancho Etapa B abrange 14 anos do bairro, numa extensão de 3,4 quilômetros. Atinge as ruas Globo de Ouro, Expedicionário Alcindo Jardim Chagas, Venezuela, Majoerie, Joelma, Travessas Andraus, Condor, Center, Profeta Daniel, Anajatuba, Charisma;Cajazeira, Berta Lucia, Jornalista Waldir Lago e Laura Vicunha.

Deixe seu Comentário

Leia Também