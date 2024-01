Prefeitura sanciona 'Calçadão da Barão' como patrimônio de interesse cultural

A prefeita Adriane Lopes sancionou a Lei 7.193 que torna o Calçadão da Rua Barão do Rio Branco entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio como área de interesse cultural do Município de Campo Grande.

A decisão foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta sexta-feira (12). O projeto de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, ainda prevê a criação de uma programação especial para movimentar o Calçadão. "Essa parte da Barão do Rio Branco sempre foi o ponto da cultura, dos grandes discursos, do nascimento de nomes da política e durante muito tempo foi o ponto de encontro do campo-grandense”, destacou o vereador.

“Com isso, além de valorizar os fazedores de cultura, criamos mais uma maneira de levar gente e movimentar o centro de Campo Grande”, complementou.

