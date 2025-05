Prefeitura segue com serviços de tapa-buracos e manutenção durante o feriadão

Apesar do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, que começou nesta quinta-feira (1º), a prefeitura de Campo Grande segue com equipes em campo, executando serviços emergenciais de reparo aos danos causados pelas chuvas na Capital.

Desde as primeiras horas do dia desta quinta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) atuam na SE-1, na região da Chácara dos Poderes, para fechar a cratera aberta durante as chuvas da semana passada.

“Nossa prioridade neste momento é garantir o direito de ir e vir da população, mantendo a trafegabilidade das nossas vias”, disse o secretário titular da Sisep, Marcelo Miglioli.

A pasta também está realizando a manutenção emergencial das estradas que estão sendo utilizadas como rotas alternativas, enquanto a SE-1 permanece interditada.

Já a força-tarefa criada no último dia 7 para o serviço de tapa-buracos, segue trabalhando na Capital, com atuação prevista até sábado, durante todo o dia. As equipes iniciam os trabalhos ao amanhecer, marcando os pontos da via que receberão novo asfalto, e, em seguida, é realizada a etapa de corte geométrico do pavimento, limpeza dos buracos e, por fim, a aplicação da capa asfáltica com o auxílio de caminhões e rolo compressor.

Quanto as equipes terceirizadas responsáveis pela roçada e limpeza de áreas públicas, elas não atuação neste feriado, mas voltam a trabalhar na sexta-feira (2) e sábado (3). Para otimizar os recursos e ganhar eficiência, a Sisep adotou como estratégia a divisão dos serviços de roçada e limpeza por regiões.

