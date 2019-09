Prefeitura toma providências e se prepara para início das chuvas

Aproveitando o período de estiagem, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) fez uma série de ações preventivas para melhorar o escoamento de água nos córregos do perímetro urbano da capital. As ações constituem em uma preparação para o período intenso de chuvas previsto para outubro.

A estratégia inclui limpeza dos canais, galerias pluviais, bocas de lobo, além do desassoreamento na nascente do Córrego Revellion e do Segredo, na região do conjunto Estrela do Sul.

As ações também incluem providências para obras de pavimentação em andamento, como é o caso das regiões do José Tavares, Jardim Anache, Nova Lima e no Santa Luzia, em licitação, os projetos prevêem a construção de “piscinões” (coletores de água). Estas bacias de contenção vão reduzir a pressão sobre os córregos Imbirussu, Botas e Segredo.

