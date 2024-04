Prefeitura trabalha na recuperação de Campo Grande após a chuvarada

Equipes da prefeitura estão trabalhando desde ontem (16), para dar uma solução emergencial e fazer a recuperação de pontos críticos de alagamentos em Campo Grande após a chuva que caiu segunda e terça-feira.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), assim como nas outras ocasiões onde Campo Grande foi atingida por volumes expressivos de chuvas, equipes de manutenção atuaram em diversas frentes para aliviar o trânsito e a mobilidade.

A Sisep está atenta às demandas e mantém equipes nas ruas trabalhando e empenhadas na limpeza de bocas de lobo, coleta de resíduos em calçadas e canteiros de avenidas, e remoção de galhos de árvores, para evitar o entupimento das bocas de lobo. Essas obstruções comprometem o sistema de captação de águas pluviais, por isso é essencial que não haja lixo jogado nestes locais.

Desde o último fim de semana, quando as chuvas tiveram início, a Sisep atua no atendimento diário de solicitações referentes a queda de árvores e galhos.

De acordo com a pasta, com as chuvas fortes praticamente o dia todo, os serviços de manutenção de vias não pavimentadas e o tapa-buracos nas ruas asfaltadas ficam inviáveis e paralisam de forma momentânea, até que o clima esteja adequado para a retomada dos trabalhos.

Habitação A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), tem providenciado lonas para os barracos dos residentes nas comunidades atendidas pelo setor social e de regularização fundiária.

Na tarde desta terça-feira (16), equipes realizaram a confecção das peças de lona e de imediato já atenderam 20 famílias no Noroeste e 20 na Comunidade Cidade dos Anjos. O serviço continua durante a semana nas comunidades afetadas pelas chuvas e também recebendo doações de lona e materiais de construção na sede da Agência na R. Íria Loureiro Viana, 415 Vila Oriente, das 8h às 17h.

Quem precisar, pode entrar em contato com a Emha pelo número de WhatsApp 3314-3900 ou pelo Instagram @emha.oficial.

A Secretaria de Assistência Social (SAS), também realizou atendimento com cobertores e colchões. As família que perderam alimentos e colchões podem entrar em contato com o Cras da região.

Com o intuito de promover apoio material e proteção integral à população atingida pelas fortes chuvas, tempestade e alagamentos, a SAS acompanha e monitora a situação das famílias em vulnerabilidade nas sete regiões da cidade, por meio das 21 unidades de Cras realizando quando necessário, o atendimento com colchões e/ou cobertores na forma de benefício eventual com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade provocada pela falta de condições socioeconômicas, de forma a garantir uma condição digna e segura às famílias afetadas.

