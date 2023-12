Prefeitura troca secretário-executivo de Compras

O contabilista Isaac José de Araújo foi exonerado da Secretaria Executiva de Compras Governamentais da Prefeitura Municipal de Campo Grande, conforme publicação do Diário Oficial desta segunda-feira (11).



Aos 55 anos, Isaac será adjunto na Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento de Márcia Hokama. Profissional da área de contabilidade desde 1.984, Isaac já teve sob sua responsabilidade empresas como a BR Industria de Tintas, Deboni Industria de Plásticos, Makro Industria de Tintas, Igreja Evangélica Assembléia de Deus Missões, e outras empresas conceituadas no mercado.



Assume a Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, o até então superintendente, André Moura Brandão. O novo secretário foi candidato a prefeito em Itaporã em 2020 e ficou em terceiro lugar, ele perdeu para o prefeito eleito, Marcos Pacco (PSDB) e para o segundo colocado, Carlinhos do Escritório (PSL).

