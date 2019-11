Prefeitura vai investir R$4,6 milhões na Assaf Trad

A prefeitura de Campo Grande investirá R$4.461.976,79, na obra de drenagem e recapeamento no trecho da Avenida Cônsul Assaf Trad próximo ao Terminal Bahia.

A necessidade do grande investimento é para reforçar a drenagem em pontos de alagamentos da avenida.

Os recursos são do PAC Pavimentação do Complexo Atlântico Sul etapa C, que serão complementados com contrapartida de recursos próprios.

A empresa responsável pela primeira etapa das obras, iniciadas em 2014, reincidiu o contrato e por conta disso foi preciso fazer adequações no projeto e abrir nova concorrência.

Rudi Fiorese, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, explicou as reformas na drenagem, que conectaram as tubulações de diversos pontos próximos. “Com a conexão das drenagens vamos eliminar o problema que acontece em dias de chuva mais intensa: a enxurrada que desce do Residencial Abaeté fica empoçada na pista centro/bairro da Assaf Trad. Por causa do canteiro central da avenida, a água da chuva fica represada”

Além dessa reforma, a prefeitura programou a pavimentação de um trecho da terceira pista da avenida, a partir da Avenida Marques de Herval e o recapeamento da pista bairro/centro até a Rua Jacinto Máximo. Na obra serão executados 1 km de micro revestimento, 3,2 quilômetros de recapeamento e 1,1 km de micro drenagem.

As empresas que forem participar da licitação terão até o dia 16 de dezembro para entregar as propostas.

