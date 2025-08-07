Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS

Preparados ou não, os sul-mato-grossenses terão que suportar mais alguns dias de frio neste ano, já que a quinta onda de frio estará presente já nesta sexta-feira (8), com direito a chuva e diminuição das temperaturas ao longo da noite e principalmente na madrugada para sábado (9).

Isso porque, segundo a meteorologia - Climatempo e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) -, a tendência é que as temperaturas mínimas fiquem bastante baixas, podendo chegar a 4°C nas primeiras horas de sábado.

Conforme o Climatempo, essa massa de ar polar é oriunda da Argentina e atingirá todo o estado de Mato Grosso do Sul. O destaque para esse frio é que ele deve se prolongar, pelo menos, até a próxima quarta-feira, dia 13 de agosto.

Há ainda o risco de geada nas manhãs de sábado e no Dia dos Pais, no domingo (10). Ainda conforme o Climatempo, poderá ocorrer novos recordes de menor mínima e menor máxima no ano em Campo Grande.

Antes do frio, ainda tratando a manhã e a tarde desta sexta-feira, a previsão aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, com destaque na metade norte do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8-11°C e máximas entre 16-20°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11-17°C e as máximas entre 20-22°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-29°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 18-20°C.

