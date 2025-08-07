Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Preparados? Frio intenso chega com chuva nesta sexta e promessa de geada em MS

A quinta onda de frio vem da Argentina e derrubará as temperaturas mínimas para casa dos 4°C no Estado

07 agosto 2025 - 17h00Luiz Vinicius     atualizado em 07/08/2025 às 17h33

Preparados ou não, os sul-mato-grossenses terão que suportar mais alguns dias de frio neste ano, já que a quinta onda de frio estará presente já nesta sexta-feira (8), com direito a chuva e diminuição das temperaturas ao longo da noite e principalmente na madrugada para sábado (9).

Isso porque, segundo a meteorologia - Climatempo e Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) -, a tendência é que as temperaturas mínimas fiquem bastante baixas, podendo chegar a 4°C nas primeiras horas de sábado.

Conforme o Climatempo, essa massa de ar polar é oriunda da Argentina e atingirá todo o estado de Mato Grosso do Sul. O destaque para esse frio é que ele deve se prolongar, pelo menos, até a próxima quarta-feira, dia 13 de agosto.

Há ainda o risco de geada nas manhãs de sábado e no Dia dos Pais, no domingo (10). Ainda conforme o Climatempo, poderá ocorrer novos recordes de menor mínima e menor máxima no ano em Campo Grande.

Antes do frio, ainda tratando a manhã e a tarde desta sexta-feira, a previsão aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, com destaque na metade norte do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8-11°C e máximas entre 16-20°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11-17°C e as máximas entre 20-22°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-29°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 18-20°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Animal estava serelepe pela avenida
Cidade
JD1TV: Livre, leve e solto, porco-espinho encanta motoristas em avenida da Capital
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Foto:
Interior
MP fiscaliza se atrativos de Bonito cumprem exigências legais de acessibilidade
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Cão que 'vive solto' é flagrado em investida contra agente de saúde na Vila Nasser
Foto: Unsplash
Cidade
MS cria grupo para avaliar construção de abrigos para crianças e jovens ameaçados
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
FFMS tenta reverter revelia em ação que discute destituição de Cezário
Parlamentares cobram penalidades após grito de guerra polêmico de formandos da PM
Cidade
Parlamentares cobram penalidades após grito de guerra polêmico de formandos da PM
Professor Riverton -
Política
Vereador afirma que servidores estão "sangrando" sem reajuste na Capital
Foto: Unsplash
Cidade
Lei autoriza patrocínio privado em decoração natalina de Campo Grande
Café da manhã passou a ser oferecido aos universitários
Cidade
Café da manhã passa a integrar refeições do RU na UFMS de Campo Grande

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS