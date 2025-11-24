Menu
'Presente, professor': Boi aparece em pátio de escola em Paraíso das Águas

Animal teria escapado da propriedade rural e invadido a unidade de ensino

24 novembro 2025 - 15h14Luiz Vinicius
Boi foi contido e levado novamente para a fazendaBoi foi contido e levado novamente para a fazenda   (BNC Notícias)

Durante a manhã desta segunda-feira, dia 24, uma cena inusitada chamou atenção em quem estava na Escola Estadual Vereador Kendi Nakai, em Paraíso das Águas. Isso porque um boi entrou na unidade de ensino e ficou no pátio após romper o muro.

O animal teria escapado de uma propriedade rural e desgovernado e desorientado, atingiu a parte da horta pedagógica.

Segundo o site BNC Notícias, o boi foi contido por funcionários da fazenda na qual o animal pertence. Foi necessária a utilização de uma máquina pesada para auxiliar no processo de imobilização e retirada do local.

A direção da escola informou que as aulas seguiram normalmente após o incidente, e que o local atingido já está sendo avaliado para reparos.

O proprietário do animal, de imediato mobilizou sua equipe e já arcou com as despesas e o reparo necessário do muro.

