'Presente, professor': Boi aparece em pátio de escola em Paraíso das Águas

Durante a manhã desta segunda-feira, dia 24, uma cena inusitada chamou atenção em quem estava na Escola Estadual Vereador Kendi Nakai, em Paraíso das Águas. Isso porque um boi entrou na unidade de ensino e ficou no pátio após romper o muro.
O animal teria escapado de uma propriedade rural e desgovernado e desorientado, atingiu a parte da horta pedagógica.
Segundo o site BNC Notícias, o boi foi contido por funcionários da fazenda na qual o animal pertence. Foi necessária a utilização de uma máquina pesada para auxiliar no processo de imobilização e retirada do local.
A direção da escola informou que as aulas seguiram normalmente após o incidente, e que o local atingido já está sendo avaliado para reparos.
O proprietário do animal, de imediato mobilizou sua equipe e já arcou com as despesas e o reparo necessário do muro.